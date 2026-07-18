Chile: cuatro muertos, miles de evacuados y alerta roja por fuertes tormentas

Chile enfrenta histórico temporal y evacúa poblaciones por riesgo de crecidas de río y aluviones

AME113. TALAGANTE (CHILE), 17/07/2026.- Integrantes del Ejercito de Chile evacúan un campamento que presenta riesgo de inundación por el temporal este viernes, en la rivera del río Mapocho en Talagante (Chile). El intenso temporal que azota Chile sigue descargando precipitaciones históricas para el mes de julio en la zona centro-sur, mientras las autoridades evacúan a contrarreloj poblaciones construidas de manera irregular en lechos de ríos por riesgo de crecidas y aluviones. EFE/ Javier Torres Lantadilla

JAVIER TORRES LANTADILLA. EFE