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La Scaloneta y un último partido en el Mundial 2026

Alejandro Fabbri analizó la final entre Argentina y España: “Es un resultado absolutamente abierto”

El periodista deportivo ponderó la semifinal con Inglaterra como el “campeonato emocional” y se mostró cauto al vaticinar algún resultado.

ATLANTA, GEORGIA - JULY 15: Lionel Messi of Argentina and his teammates celebrate after winning the 2026 FIFA World Cup semifinal match between England and Argentina at Atlanta Stadium in Atlanta, Georgia, United States, on July 15, 2026. Evrim Aydin / Anadolu (Photo by Evrim Aydin / Anadolu via AFP)
England v Argentina - FIFA World Cup 2026 - Semi Finals ATLANTA, GEORGIA - JULY 15: Lionel Messi of Argentina and his teammates celebrate after winning the 2026 FIFA World Cup semifinal match between England and Argentina at Atlanta Stadium in Atlanta, Georgia, United States, on July 15, 2026. Evrim Aydin / Anadolu (Photo by Evrim Aydin / Anadolu via AFP) AFP. Anadolu via AFP

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