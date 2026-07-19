Argentina vs. España hoy: las dudas de Scaloni y los posibles cambios en la Selección

<span style="white-space: pre-wrap;">Por Cristian Dellochio</span><i><em class="lexical-text-italic" style="white-space: pre-wrap;">Desde Nueva York</em></i> <span style="white-space: pre-wrap;">Llegó el día nomás. Tras 38 jornadas récord de competencia, el Mundial se termina y la Selección Argentina buscará este domingo coserse la cuarta estrella en el pecho. Su séptima final, la tercera de las últimas cuatro Copas y la tercera y última de Lionel Messi, a un paso del bicampeonato que marcaría un antes y un después en la historia del fútbol. Por las dudas, los tatuadores ya calientan la mano para perpetuar en miles de pieles los 19/07/26 al lado, debajo o arriba del ya inmortalizado 18/12/22 -realizar la suma de las fechas si usted, creyente en los números, busca ilusionarse aún más-. Enfrente estará España, en su segunda final y con alguna que otra coincidencia numérica que también los ilusiona. Aunque no tanto como el gran funcionamiento colectivo que vienen mostrando.</span>