Omitir para ir al contenido principal
Portada
El País

Todo listo para la marcha del 22 de julio al Congreso

La CGT vuelve a las calles contra el plan económico de Milei y Caputo

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, MAYO 10:La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció que mañana será parte de la marcha universitaria para acompañar y reclamarle al Gobierno “por la educación, por la universidad pública
La CGT continua con su plan de lucha. Contra el endeudamiento externo e interno noticias argentinas

Últimas Noticias

Todo listo para la marcha del 22 de julio al Congreso

La CGT vuelve a las calles contra el plan económico de Milei y Caputo

La ceremonia previa en Nueva Jersey

Mario Alberto Kempes presentó la copa del Mundial 2026 frente a una ovación

Símbolo de la consagración

Louis Vuitton, la marca que vistió las leyendas de Maradona y Messi, blinda la Copa de la final

En la previa de la final

María Becerra cantó el Himno Nacional Argentino y emocionó a todo el mundo

Exclusivo para

PERSONAJES La cantante británica Beth Orton está de regreso con un nuevo disco, "The Ground Above"

Me vuelvo canción

Por Claudio Pombinho
FAN Un director elige su película favorita: "El hombre elefante", de David Lynch

Los raros del pueblo

Por Marcelo Allasino
El país vecino está desmantelando la protección del ambiente

La carrera por la desregulación también se corre en Chile

Por Carolina Palma Correa

Qué lo parió, Messi

Por Malva Marani

El País

Todo listo para la marcha del 22 de julio al Congreso

La CGT vuelve a las calles contra el plan económico de Milei y Caputo

El Gobierno intenta capitalizar la alegría por la selección

Milei quiere subirse a la Scaloneta

Por Analía Argento
La empresa de Blaquier colaboró con la detención y tortura de 400 empleados

La Noche del Apagón, medio siglo de impunidad

Por Soledad Ferrari
Trump lanzó una cruzada contra el "terrorismo de izquierda"

El Gobierno se suma a la reedición del Plan Cóndor y la oposición reclama explicaciones

Por Luciana Bertoia

Economía

Los riesgos de que el boom energético se use solo para exportar

Por qué transformar Vaca Muerta en desarrollo

Por Mara Pedrazzoli
Retroceso general de los principales motores bonaerenses

Golpe a la industria y la lechería

Además de congelar el dólar con ayuda de Trump, bajó una línea fuerte para evitar que se dispare la inflación

Caputo aprieta a empresarios para que no aumenten los sueldos

Por Leandro Renou

Las dudas sobre el programa financiero

Por Hernán Letcher

Sociedad

La ceremonia previa en Nueva Jersey

Mario Alberto Kempes presentó la copa del Mundial 2026 frente a una ovación

Símbolo de la consagración

Louis Vuitton, la marca que vistió las leyendas de Maradona y Messi, blinda la Copa de la final

Nublado y probabilidad de chaparrones

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este domingo 19 de julio

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 19 de julio

Deportes

Símbolo de la consagración

Louis Vuitton, la marca que vistió las leyendas de Maradona y Messi, blinda la Copa de la final

"Lo importante viene a la noche"

Colapinto, conforme por su carrera pero con la mente puesta en la final con España

Miles de argentinos se juntaron en las playas de Bogatell

Un banderazo masivo en Barcelona por la Scaloneta

Por Nicolás Adet Larcher
Último posteo, a horas de la final

Messi: “Lo más lindo de todos estos años fue el camino”