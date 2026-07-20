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"Un vínculo que trasciende cualquier resultado"
La AFA agradeció el apoyo de los argentinos a la Selección
La entidad que conduce Claudio Tapia destacó el aliento “en cada estadio, en cada ciudad y desde cada rincón del país”. Y subrayó que el “pueblo que nunca dejó de creer y de acompañar”.
20 de julio de 2026 - 13:32
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Claudio Tapia y Lionel Messi.
ANDREW HARNIK. Getty Images via AFP
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