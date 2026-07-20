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Cartelera

"El buen amigo gigante" (Hoy en el Cine El Cairo) Imagen Web

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"Un vínculo que trasciende cualquier resultado"

La AFA agradeció el apoyo de los argentinos a la Selección

El avión que trae al plantel llegará a la tarde

No todos jugadores de la Selección vuelven a Argentina y hay dudas sobre el feriado

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“Un equipo fabuloso, como pocas veces se vio en el fútbol"

La derrota de la Selección Argentina en el Mundial, bajo la lupa de Víctor Hugo Morales

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PERSONAJES La cantante británica Beth Orton está de regreso con un nuevo disco, "The Ground Above"

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Por Claudio Pombinho
FAN Un director elige su película favorita: "El hombre elefante", de David Lynch

Los raros del pueblo

Por Marcelo Allasino
El país vecino está desmantelando la protección del ambiente

La carrera por la desregulación también se corre en Chile

Por Carolina Palma Correa

Qué lo parió, Messi

Por Malva Marani

El País

"Un vínculo que trasciende cualquier resultado"

La AFA agradeció el apoyo de los argentinos a la Selección

Quién tiene algo para festejar

Por Karina Micheletto
Los mensajes de los dirigentes no tardaron en llegar tras el final del partido

Repercusiones, debates y abrazos de la política a la Selección

La pasión que muerde el corazón

Por Felipe Yapur

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La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 20 de julio de junio de 2026

Los riesgos de que el boom energético se use solo para exportar

Por qué transformar Vaca Muerta en desarrollo

Por Mara Pedrazzoli
Retroceso general de los principales motores bonaerenses

Golpe a la industria y la lechería

Además de congelar el dólar con ayuda de Trump, bajó una línea fuerte para evitar que se dispare la inflación

Caputo aprieta a empresarios para que no aumenten los sueldos

Por Leandro Renou

Sociedad

Por irregularidades

La Anmat prohibió la venta de tres marcas de protectores solares importados de China

Inestable

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este lunes 20 de julio

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 20 de julio

Del discurso misógino a una compleja batalla judicial

Detienen en Miami a los hermanos Tate

Deportes

El avión que trae al plantel llegará a la tarde

No todos jugadores de la Selección vuelven a Argentina y hay dudas sobre el feriado

Cerca de 50 personas fueron asistidas por el SAME

Los festejos en el Obelisco terminaron con incidentes: al menos 15 detenidos

Argentina perdió la final con España y no pudo conseguir la cuarta estrella

Gracias Scaloneta: quedan las alegrías, los recuerdos y, por un rato, los lamentos

Por Cristian DellocchioEnviado especial
El DT del último tango de Messi y de otro Mundial que nos hizo vibrar

Scaloni, el padre de una criatura inolvidable

Por Malva Marani