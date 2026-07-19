Todo está guardado en la memoria

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Juan José Panno
Por Juan José Panno
Spain's midfielder #16 Rodri (L) and Argentina's forward #10 Lionel Messi fight for the ball during the 2026 World Cup football tournament final match between Spain and Argentina at the New York/New Jersey Stadium in East Rutherford on July 19, 2026. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)
Roles invertidos Messi intenta frenar como puede a Rodri, una muestra de lo que fue el partido. AFP. AFP

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