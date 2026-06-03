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Sociedad

Por ser el presunto femicida de Agostina Vega

Claudio Barrelier fue expulsado del club Instituto de Córdoba: el comunicado de la comisión directiva

El club fundamentó la decisión en la gravedad del caso, el impacto social y la incompatibilidad con sus valores institucionales.

Barrilier
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