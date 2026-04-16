Cerúndolo avanzó a los cuartos en el ATP de Múnich

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En busca de repetir las semifinales del año pasado, Fran chocará con Zverev, que viene de ganarle los último cuatro partidos.
16 de abril de 2026 - 16:42
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Cerúndolo buscará revancha ante Zverev.
(Marcelo Endelli)
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