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La muerte del niño de 4 años

Caso Ángel López: tras ser imputada, trasladaron a la madre biológica a Trelew

La mujer y su pareja fueron detenidos e imputados en el marco de la causa que investiga la muerte del pequeño.

angel (Imagen Web)

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