Hay vida inteligente después de Milei

El partido de Bolsonaro proclama a su hijo Flávio como candidato presidencial

AME2760. SAO PAULO (BRASIL), 25/07/2026.- El senador de Brasil Flávio Bolsonaro (d) reacciona junto al presidente de Argentina, Javier Milei, durante la convención nacional del Partido Liberal de Brasil (PL) este sábado, en São Paulo (Brasil). El PL que lidera el expresidente Jair Bolsonaro, dio inicio a la convención para proclamar a su hijo mayor, Flávio, como candidato presidencial para las elecciones del próximo octubre. EFE/ Isaac Fontana

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