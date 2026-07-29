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Advierten que un juguete viral puede ser riesgoso para la salud de los niños: piden que lo retiren del mercado
La Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) explicó que en el Reino Unido se detectó que contiene benceno, una sustancia tóxica.
29 de julio de 2026 - 14:30
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La cámara de la industria del juguete de Argentina alertó por un producto de origen chino.
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