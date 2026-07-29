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Córdoba|12

La querella aseguró que van a esperar la totalidad de los informes para emitir una postura

La Justicia descartó mala praxis en diez muertes de bebés en Córdoba

Pericias médicas determinaron que los diez fallecimientos fueron intrauterinos y que no hubo negligencia en la Nueva Maternidad Provincial.

La Nueva Maternidad de Córdoba
La Nueva Maternidad de Córdoba Noticias Argentinas

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