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Se derrumbó un centro comercial y buscan sobrevivientes en Kumamoto
Un terremoto de magnitud 7,1 en Japón
Hasta ahora han confirmado un muerto pero la cifra puede subir, porque hay un número incierto de desaparecidos.Hay centenares de heridos y 45.000 casas sin luz.
29 de julio de 2026 - 03:01
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En Kumamoto buscan sobrevivientes.
AFP -. The Yomiuri Shimbun via AFP
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