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Sociedad

Se derrumbó un centro comercial y buscan sobrevivientes en Kumamoto

Un terremoto de magnitud 7,1 en Japón

Hasta ahora han confirmado un muerto pero la cifra puede subir, porque hay un número incierto de desaparecidos.Hay centenares de heridos y 45.000 casas sin luz.

terremoto japon
En Kumamoto buscan sobrevivientes. AFP -. The Yomiuri Shimbun via AFP

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