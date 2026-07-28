Omitir para ir al contenido principal
Portada
El País

Osvaldo Jaldo anunció el desdoblamiento

Tucumán elegirá gobernador el 9 de mayo

Recuperado de una afección cardíaca, el mandatario firmó el decreto que convoca a elecciones provinciales y que, como novedad, incluirá la condición de “ficha limpia” para los candidatos.

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo.

Últimas Noticias

Ubicada en Esteban Echeverría, le debe tres sueldos a sus 70 empleados

Tradelog, otra empresa logística en crisis

"Cerebro de microbio", "Kukacruel" y otros epítetos

Nuevo round tuitero entre Lilia Lemoine y Victoria Villarruel

Sergio Morero fue quien bautizó con su pluma a la represión histórica

El periodista testigo de los bastones largos

Por Pablo Esteban
Los gobernadores de la Región Centro

Llaryora, Frigerio y Pullaro, juntos con reclamos a la Rosada

Exclusivo para

Quiénes se beneficiaron por el recorte de impuestos

Rebaja fiscal mal repartida

Por Mara Pedrazzoli
Procedimiento para la extinción de causas penales por delitos tributarios

Reglamentan beneficios para evasores

Flojas perspectivas para los próximos meses

El sector textil no encuentra el piso

La postura del Presidente pone en riesgo un esquema de intercambio que solo en 2025 alcanzó los 31 mil millones de dólares

La Provincia advirtió por la tensión comercial con Brasil a partir de los insultos de Milei

El País

"Cerebro de microbio", "Kukacruel" y otros epítetos

Nuevo round tuitero entre Lilia Lemoine y Victoria Villarruel

Los gobernadores de la Región Centro

Llaryora, Frigerio y Pullaro, juntos con reclamos a la Rosada

Osvaldo Jaldo anunció el desdoblamiento

Tucumán elegirá gobernador el 9 de mayo

El reclamo del FMI quedó expuesto

“Sigan comprando dólares”: el pedido de Georgieva que el Banco Central desoyó en menos de un día

Economía

Quiénes se beneficiaron por el recorte de impuestos

Rebaja fiscal mal repartida

Por Mara Pedrazzoli
Se frenó la caída de los títulos de deuda en dólares

Dólar y riesgo país, estables

Procedimiento para la extinción de causas penales por delitos tributarios

Reglamentan beneficios para evasores

La titular del organismo visitó un yacimiento de YPF junto al ministro de Economía

Georgieva fue a ver “sus” dólares a Vaca Muerta

Por Leandro Renou

Sociedad

Sergio Morero fue quien bautizó con su pluma a la represión histórica

El periodista testigo de los bastones largos

Por Pablo Esteban
Durante un control vehicular

Dijo “Va a dar bien” y superó el máximo que podía registrar el alcoholímetro

La empresa volvió a volar pero cumplió el 23% de sus vuelos programados

Flybondi no endereza el rumbo

Por Santiago Brunetto
En Mendoza, encontraron una tarjeta SD que contenía fotos del niño

Un docente y su esposa van a juicio tras hallar material pedófilo de su hijo

Deportes

La IFAB consideró que fue un error

Polémica mundial: la tarjeta roja a Embolo en Argentina vs Suiza estuvo mal sacada

El seleccionado hace tres mundiales que no logra clasificar

Italia busca salir de la crisis: nombró a un técnico y a un director deportivo

Los nuevos proyectos de los seleccionados para el 2030

Revolución en los bancos: los técnicos que dejaron su puesto luego del Mundial

Por Lucas Gatti
Oposición de la UEFA

La FIFA querría “privatizar” los Mundiales