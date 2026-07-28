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Economía

La titular del organismo visitó un yacimiento de YPF junto al ministro de Economía

Georgieva fue a ver “sus” dólares a Vaca Muerta

Le explicaron el potencial del área, una fuente de divisas para pagar la deuda que tomó Caputo. La cena con ceos y el “traidor” que negocia.

Por Leandro Renou
Handout photo released by Argentina's state-run oil company YPF showing Argentina's Economy Minister Luis Caputo (R) and International Monetary Fund (IMF) Managing Director Kristalina Georgieva (C) walking accompanied by workers at the YPF oil field facilities in Loma Campana, near Anelo, Neuquen province, Argentina on July 28, 2026. IMF Managing Director Kristalina Georgieva arrived in Neuquen, in southern Argentina, on on July 28, 2026 to visit the Vaca Muerta hydrocarbon field, on the second day of her visit to the country, a source at the organisation confirmed to AFP. (Photo by Handout / YPF / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / YPF - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
vaca muerta Handout photo released by Argentina's state-run oil company YPF showing Argentina's Economy Minister Luis Caputo (R) and International Monetary Fund (IMF) Managing Director Kristalina Georgieva (C) walking accompanied by workers at the YPF oil field facilities in Loma Campana, near Anelo, Neuquen province, Argentina on July 28, 2026. IMF Managing Director Kristalina Georgieva arrived in Neuquen, in southern Argentina, on on July 28, 2026 to visit the Vaca Muerta hydrocarbon field, on the second day of her visit to the country, a source at the organisation confirmed to AFP. (Photo by Handout / YPF / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / YPF - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS AFP. AFP

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