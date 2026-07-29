“Salir del ahogo financiero”: cómo es el proyecto de ley para resolver deudas

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El diputado nacional por el peronismo, Guillermo Michel, dio detalles de la iniciativa que están impulsando.

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