Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
Universidad
Universidad de Buenos Aires
Cristina Kirchner
Causa Vialidad
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
50 Años del Golpe
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Córdoba|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Radio 750
Hasta cuánto se podría pagar
“Salir del ahogo financiero”: cómo es el proyecto de ley para resolver deudas
El diputado nacional por el peronismo, Guillermo Michel, dio detalles de la iniciativa que están impulsando.
29 de julio de 2026 - 12:26
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
Imagen Web
Últimas Noticias
Prohíbe el tratamiento de datos sensibles de niños y adolescentes sin autorización judicial
Tras las amenazas de tiroteos en escuelas, modificaron el protocolo de fuerzas de seguridad ante delitos informáticos
Uno fue defensor de Lula en la causa Lava Jato
Quiénes son los nuevos abogados de Cristina Kirchner
Hasta cuánto se podría pagar
“Salir del ahogo financiero”: cómo es el proyecto de ley para resolver deudas
El maíz volvió a consolidarse como el principal producto de exportación de la provincia
Con el maíz como estrella principal, la provincia de Córdoba creció 16% en sus exportaciones
Exclusivo para
En el departamento Luján de Cuyo
Dos sismos sacudieron Mendoza durante la madrugada: el reporte oficial
Procedimiento para la extinción de causas penales por delitos tributarios
Reglamentan beneficios para evasores
Flojas perspectivas para los próximos meses
El sector textil no encuentra el piso
Osvaldo Jaldo anunció el desdoblamiento
Tucumán elegirá gobernador el 9 de mayo
El País
Uno fue defensor de Lula en la causa Lava Jato
Quiénes son los nuevos abogados de Cristina Kirchner
¿Abrió las puertas a una candidatura en 2027?
“Muy pronto volveremos a encontrarnos”: el mensaje de Cristina Kirchner a la militancia
Proyecto de ley de extranjerización de la tierra
Nuevo pronunciamiento de la Iglesia en contra de la iniciativa de Sturzenegger
Por
Washington Uranga
“Lucharé hasta el último día por el reconocimiento de mi inocencia”
La carta completa de Cristina Kirchner
Economía
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 29 de julio de junio de 2026
La titular del organismo visitó un yacimiento de YPF junto al ministro de Economía
Georgieva fue a ver “sus” dólares a Vaca Muerta
Por
Leandro Renou
Se frenó la caída de los títulos de deuda en dólares
Dólar y riesgo país, estables
Procedimiento para la extinción de causas penales por delitos tributarios
Reglamentan beneficios para evasores
Sociedad
Prohíbe el tratamiento de datos sensibles de niños y adolescentes sin autorización judicial
Tras las amenazas de tiroteos en escuelas, modificaron el protocolo de fuerzas de seguridad ante delitos informáticos
Nublado
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este miércoles 29 de julio
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 29 de julio
Se derrumbó un centro comercial y buscan sobrevivientes en Kumamoto
Un terremoto de magnitud 7,1 en Japón
Deportes
El seleccionado hace tres mundiales que no logra clasificar
Italia busca salir de la crisis: nombró a un técnico y a un director deportivo
Entrevista con el máximo referente del handball argentino, a un mes de su retiro
Diego Simonet: “Fue todo mucho más de lo que esperaba”
Por
Marcos González Cezer
Parada brava para los de Coudet este miércoles
Liga Profesional: River y su crisis visitan a Gimnasia
Oposición de la UEFA
La FIFA querría “privatizar” los Mundiales