Anunció una presentación al Comité de Derechos Humanos de la ONU
“Nunca podrán quebrar mis convicciones ni mi compromiso con la Argentina”: Cristina Kirchner publicó una carta abierta
La expresidenta dijo que todos los jueces que participaron de los fallos en su contra serán sometidos al “escrutinio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos”. Insistió en que “todas y cada una de las arbitrariedades” tuvieron el objetivo de proscribirla de la vida política y convocó: “Muy pronto volveremos a encontrarnos, volveremos a caminar juntos”.