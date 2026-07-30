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Un área compleja por las condiciones del terreno y el clima

Tragedia aérea en San Juan: el complejo operativo para rescatar los cuerpos de las 7 víctimas fatales

Las autoridades restringieron el acceso a la zona y priorizan la contención de las familias y la preservación de evidencias para la investigación judicial.

Tragedia en San Juan Siete personas murieron al caer un helicóptero Bell 412, que fue contratado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE), para intervenir en los incendios que afectan a La Rioja en la zona del Parque Ischigualasto, en la provincia de San Juan. Gentileza -

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