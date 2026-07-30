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Deportes

Gimnasia La Plata ganó como local con un gol de Alexis Steimbach

River volvió a perder en el Torneo Clausura

El equipo de Eduardo Coudet volvió a dejar una imagen deslucida, a pesar que había comenzado mejor el encuentro. Es la tercera derrota consecutiva en el semestre.

Gimnasia vs River
Gimnasia festejó en los últimos diez minutos del partido. Nacho Amiconi

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