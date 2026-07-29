Omitir para ir al contenido principal
Portada
Sociedad

Las personas entre 18 y 65 pueden donar

El banco de sangre del Hospital de Clínicas en situación crítica: cayó el 30% de las donaciones

Desde el Departamento de Hemoterapia convocan a donar para garantizar la atención de pacientes que necesitan transfusiones en cirugías y tratamientos.

El Hospital de Clínicas alertó sobre una fuerte caída en la donación voluntaria de sangre, dejando las reservas en niveles críticos. Adrian Perez

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

En el marco de la presión y amenazas de Washington

Cuba abre áreas de la economía al sector privado

Informe de la Universidad Nacional de La Plata

La industria perdió peso en la Provincia

Según el último informe de Provincia Microcréditos, el 44,6 por ciento de las personas en edad jubilatoria mantiene deudas activas

Cuatro de cada diez jubilados están endeudados y no llegan a fin de mes

Por Juan Manuel Meza

Kubrick, Burgess, Lula y De Mendiguren

Por Marcial Amiel

Exclusivo para

OpenIA informó que entraron de manera ilegal --pero "sin querer"-- a sistemas ajenos.

Los agentes de IA hackearon a más empresas

Minería, petroleo y gas y el agro siguen en alza

Estancamiento y concentración de la actividad económica

Por Mara Pedrazzoli
“Acompañamos a cada uno de sus seres queridos”

El gobernador de San Juan lamentó el trágico accidente de un helicóptero

Un informe de APYME relevó un escenario crítico

Las pymes, en serios problemas

El País

El Gobierno no les prorroga sus contratos

Protesta en el Polo Científico por la baja de 400 becarios del Conicet

Por Laura Vales
Por la recomposición salarial

Los docentes convocan a un paro nacional el 3 de agosto

“Un precio que no existe”

Pequeños productores venden brócoli a $900 para no perder la cosecha: dónde se puede comprar

“No hay ninguna chance"

Tras los insultos de Milei a Lula, el Gobierno intenta evitar una ruptura diplomática con Brasil

Economía

Minería, petroleo y gas y el agro siguen en alza

Estancamiento y concentración de la actividad económica

Por Mara Pedrazzoli
Un informe de APYME relevó un escenario crítico

Las pymes, en serios problemas

El esfuerzo de los trabajadores de apps de delivery para ganar un millón y medio de pesos

Para no ser pobre hay que entregar 453 pedidos

Según un informe de la Fundación Encuentro

Apps de delivery : ¿cuántos envíos tiene que hacer un repartidor de comida para llegar al salario mínimo?

Sociedad

El bar notable se había inaugurado en 1893

Cerró Los Laureles, un emblema de Barracas

Las personas entre 18 y 65 pueden donar

El banco de sangre del Hospital de Clínicas en situación crítica: cayó el 30% de las donaciones

OpenIA informó que entraron de manera ilegal --pero "sin querer"-- a sistemas ajenos.

Los agentes de IA hackearon a más empresas

No hubo sobrevivientes

Quiénes eran los ocupantes del helicóptero accidentado en San Juan

Deportes

Nueva era de "Les Bleus" con Zidane al mando

Francia cambió su escudo: así es el nuevo gallo que lucirá la selección

En el Bosque platense, por la 2º fecha

Gimnasia vs River hoy en vivo, por el Torneo Clausura: el partido, minuto a minuto

Derrotas de Aldosivi y Riestra

Torneo Clausura: el turno tarde fue para Barracas y Defensa

El porteño regresa a esa posición del ranking mundial ATP

Cerúndolo volvió a meterse entre los 20 primeros