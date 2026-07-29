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El País

“No hay ninguna chance"

Tras los insultos de Milei a Lula, el Gobierno intenta evitar una ruptura diplomática con Brasil

El canciller tomó distancia de los insultos contra el gobierno de Lula da Silva y aseguró que la Argentina no busca romper las relaciones con su principal socio comercial.

Canciller Pablo Quirno
Canciller Pablo Quirno El canciller Pablo Quirno aseguró que la Argentina no romperá relaciones con Brasil. Noticias Argentinas

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