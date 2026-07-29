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Sociedad

En julio la low-cost operó solo el 23% de sus vuelos programados

Por ola de cancelaciones, Brasil restringió la venta de pasajes a Flybondi

La medida de la ANAC brasileña afecta rutas hacia Florianópolis, Maceió, Salvador y suspende la conexión Buenos Aires-Río de Janeiro desde el 3 de agosto de 2026.

Flybondi boleterias embarque aviones aereoparque
Flybondi boleterias embarque aviones aereoparque Jorge Larrosa Flybondi boleterias embarque aviones aereoparque Jorge Larrosa

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