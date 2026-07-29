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“Queremos que sea candidata”: Máximo Kirchner ratificó que Cristina buscará competir en 2027
El titular de La Cámpora sostiene que la expresidenta es la persona más capacitada para liderar el país. Consignó que su estrategia ante la ONU despertó el nerviosismo en sectores opositores.
29 de julio de 2026 - 18:04
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