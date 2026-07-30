Ordenan la captura de Evo Morales por las protestas contra el presidente de Bolivia

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Morales niega haber promovido la renuncia de Paz y sostiene que las movilizaciones buscaban que el gobierno respondiera a las demandas de los sectores movilizados.
30 de julio de 2026 - 00:13
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