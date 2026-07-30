Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 30 de julio de junio de 2026

<span style="white-space: pre-wrap;">Por Mara Pedrazzoli</span><span style="white-space: pre-wrap;">La actividad económica volvió a mostrar señales de estancamiento en junio. Según el Indicador General de Actividad (IGA-OJF) elaborado por Orlando J. Ferreres & Asociados, registró una </span><b><strong class="lexical-text-bold" style="white-space: pre-wrap;">suba mensual de 0,4 por ciento, suficiente para encadenar dos meses consecutivos </strong></b><span style="white-space: pre-wrap;">de crecimiento desestacionalizado, pero insuficiente para modificar un escenario de virtual parálisis.</span>