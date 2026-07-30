Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
Universidad
Universidad de Buenos Aires
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
50 Años del Golpe
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Córdoba|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Psicología
Maldito trapo
Lo que dejó la Selección
Por
Alejandro del Carril
30 de julio de 2026 - 03:02
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
AFP. AFP
Últimas Noticias
En el Bosque platense, por la 2º fecha
Gimnasia vs River hoy en vivo, por el Torneo Clausura: el partido, minuto a minuto
Minería, petroleo y gas y el agro siguen en alza
Estancamiento y concentración de la actividad económica
Por
Mara Pedrazzoli
No hubo sobrevivientes
Quiénes eran los ocupantes del helicóptero accidentado en San Juan
El porteño regresa a esa posición del ranking mundial ATP
Cerúndolo volvió a meterse entre los 20 primeros
Exclusivo para
“Estudiante de medicina gracias a la IA”
Cómo miles de alumnos usaron inteligencia artificial para entrar a la mayor universidad de México
Piden una investigación sobre la fase final del exterminio
El circuito de los vuelos de la muerte
Por
Luciana Bertoia
En el departamento Luján de Cuyo
Dos sismos sacudieron Mendoza durante la madrugada: el reporte oficial
Procedimiento para la extinción de causas penales por delitos tributarios
Reglamentan beneficios para evasores
El País
Por la recomposición salarial
Los docentes convocan a un paro nacional el 3 de agosto
“Un precio que no existe”
Pequeños productores venden brócoli a $900 para no perder la cosecha: dónde se puede comprar
“No hay ninguna chance"
Tras los insultos de Milei a Lula, el Gobierno intenta evitar una ruptura diplomática con Brasil
En contra de la proscripción
“Queremos que sea candidata”: Máximo Kirchner ratificó que Cristina buscará competir en 2027
Economía
Minería, petroleo y gas y el agro siguen en alza
Estancamiento y concentración de la actividad económica
Por
Mara Pedrazzoli
Un informe de APYME relevó un escenario crítico
Las pymes, en serios problemas
El esfuerzo de los trabajadores de apps de delivery para ganar un millón y medio de pesos
Para no ser pobre hay que entregar 453 pedidos
Según un informe de la Fundación Encuentro
Apps de delivery : ¿cuántos envíos tiene que hacer un repartidor de comida para llegar al salario mínimo?
Sociedad
No hubo sobrevivientes
Quiénes eran los ocupantes del helicóptero accidentado en San Juan
“Acompañamos a cada uno de sus seres queridos”
El gobernador de San Juan lamentó el trágico accidente de un helicóptero
Repudio de veinticuatro premios Nobel
La comunidad científica internacional denuncia el colapso del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación del país
Una llamada telefónica activó la alerta
Amenaza de bomba en la Embajada de Estados Unidos desató un megaoperativo en Palermo
Deportes
En el Bosque platense, por la 2º fecha
Gimnasia vs River hoy en vivo, por el Torneo Clausura: el partido, minuto a minuto
El porteño regresa a esa posición del ranking mundial ATP
Cerúndolo volvió a meterse entre los 20 primeros
Con la vuelta de Paredes y todos los titulares
Copa Sudamericana: Boca tiene un gol de ventaja y quiere hacerlo valer en Chile
Posibles sanciones
Mundial 2026: la FIFA abrió un expediente por la bandera de Malvinas y las peleas en la final