El mensaje de Infantino para seducir a las asociaciones nacionales

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El dirigente suizo envió las cifras que ganaría cada federación si aceptan su propuesta. Cada organismo recibiría 24 millones de dólares hasta 2038.
30 de julio de 2026 - 19:11
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ULRIK PEDERSEN. NurPhoto via AFP
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