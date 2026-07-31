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Deportes

El equipo de Sampaoli sigue sin poder ganar en el campeonato

Vélez le ganó a Talleres en Córdoba y es único puntero

Los de Barros Schelotto dieron vuelta el resultado y tienen puntaje perfecto.

PRENSA VELEZ torneo clausura 2026 talleres de cordoba velez
Vélez se hizo fuerte en Córdoba. PRENSA VELEZ

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