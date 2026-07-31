Sáenz vuelve a hacerse cargo del costo de una decisión de Milei
Salta y Jujuy anunciaron que sostendrán por cuenta propia la protección a la banana
Tras el rechazo de Nación al pedido de suspender la resolución 114/26, los gobernadores Sáenz y Sadir resolvieron sostener por cuenta propia los controles sanitarios. La decisión vuelve a mostrar una tensión recurrente: mientras algunos mandatarios provinciales colaboran con decisiones de Javier Milei, las provincias termina absorbiendo el costo de medidas nacionales que afectan a las economías regionales.