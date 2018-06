El Presidente estuvo en Tandil con la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y aprovechó para criticar la medida de fuerza de la CGT y casi todo el arco sindical. "Los paros no contribuyen a nada, no suman. Porque no creo que haya habido un gobierno en décadas con tanta preocupación por el empleo, por los trabajadores, por generar nuevas oportunidades, por fortalecer los empleos que tenemos y crear nuevos", sostuvo el mandatario en diálogo con El Eco de Tandil.

Macri defendió el acuerdo con el FMI, uno de los puntos de reclamo del paro por el mega ajuste que trae aparejado, y dijo que "el mundo ha demostrado una vez más que confía en lo que podemos hacer los argentinos". En esa línea, consideró que el déficit fiscal es "la mochila que no nos deja crecer" y pidió más recorte al plantear que "necesitamos que cada intendente, cada gobernador y el gobierno nacional vivan con los recursos que nosotros les damos, no gastando de más".

Sobre cuándo los supuestos logros de su gestión se sentirán en las clases medias y populares, el mandatario planteó que "nunca nada va a ser parejo en términos de la economía del Siglo XXI" y responsabilizó a la "revolución tecnológica" por ello. "Van a desaparecer empleos tradicionales y se van a crear nuevos", añadió.

Macri dijo que en las "mesas de productividad" con algunos sectores recibe elogios: "Todos me dicen ‘gracias, Presidente, nunca se habían sentado con nosotros a escuchar nuestras necesidades para poder crecer’", narró.

También aseguró que "se generaron más de 600 mil puestos de trabajo, tenemos una Argentina en crecimiento”. Casi inmediatamente culpó de la crisis económica a "la sequía" y "al mundo".