Damián Arabia, el diputado del riñón de Patricia Bullrich, tenía una carta para jugar el martes. Es que con el objetivo de dar la nota en el asado de la Quinta de Olivos, ese agasajo de Javier Milei a los "87 héroes" que votaron contra el aumento a jubilados, decidió llevar un tupper con ensalada de papa y huevos. Al contarlo en la entrada a la residencia presidencial, marcó el dato de color en varios medios de comunicación. Por suerte se salvó que los cronistas se dieran cuenta que el diputado circulaba con la patente adulterada. Eso sí, al cabo de las horas corrió la imagen en las redes sociales y ya no hubo caso: el hombre más cercano a la ministra de Seguridad es el mismo que incurre en un delito con penas hasta cuatro años de prisión.

La noche del martes, cuando el diputado del PRO ingresaba a la gran cena, organizada por el presidente Javier Milei, se detuvo ante la prensa para dar sus "impresiones" y contar que su aporte a la comida era una ensalada de papa y huevo.

Nunca pensó que en ese mismo momento quedaría en evidencia el delito. Al avanzar el auto, las cámaras de la prensa tomaron imágenes de la parte trasera del vehículo y allí se pudo dilusidar que la patente estaba adulterada.

Las imágenes del auto con la patente "semi tapada" se difundieron masivamente en las redes sociales, donde muchos cuestionaron el accionar del diputado. Pese a la repercusión del caso, Arabia no se expresó ni dio ningún tipo de explicación.

Cabe señalar que no es la primera vez que el diputado del PRO se ve envuelto en un escándalo. A principio de año, viajó a Europa, compartió fotos en Instagram y mostró lujos en los carnavales en Venecia, Italia. Lo llamativo fue que horas antes de la viralización de su viaje en redes, Arabia había remarcado la necesidad de "privarse de ciertos gustitos".

Al ser escrachado y puesto en evidencia, el legislador del PRO intentó defenderse diciendo que no debía dar explicaciones de su vida privada. "Lo que yo haga con mi vida privada, con mi orientación sexual y mi tiempo libre, no debiera ser tema de conversación pública. Que intenten atacarme con eso para no discutir mis ideas, demuestra que les estoy tocando los kioskos y tienen miedo. Así que saben qué? No voy a parar", escribió en su cuenta de X.