El “acuerdo político” entre el intendente de Paraná, Sergio Fausto Varisco, y Daniel “Tavi” Celis, preso y acusado de ser jefe de una banda dedicada al narcotráfico, surge de una serie de pruebas e indicios ratificados por varias escuchas telefónicas. En una de ellas, Celis le reprocha al concejal Pablo Hernández, hoy detenido, por “incumplimientos” del jefe comunal en la designación de 40 hombres de su confianza en la estructura del municipio. “Yo estoy recaliente boludo, estoy recaliente porque con Varisco hicimos un acuerdo, yo no trabajé para él (en la campaña pre-electoral del 2015), fue un acuerdo lo que hicimos porque vos me lo trajiste a mi casa”.

La charla fue antes de que Celis cayera preso y cuando ya se hablaba, a nivel periodístico, que “Tavi” era el que estaba “a cargo” de la Unidad Municipal 2, que según el expediente era el lugar donde se hacia el acopio de los estupefacientes, que eran distribuidos en camiones municipales. En todo momento, el concejal trata de calmarlo, de defender a Varisco y varias veces le dice a Celis “querido amigo”. Celis se quejaba porque lo estaban dejando de lado: “Basta de andar escondiéndonos, basta de andar tapándome, yo le levanté la campaña y me tengo que andar escondiendo”.

Y siguen los reproches personales a Hernández y extensivos a Varisco: “Vos me lo trajiste y el loco no me está cumpliendo con nada boludo, tengo 25 vagos (en el municipio) y acordamos por 40”. Hernández lo interrumpe para decirle “ya los va a ir metiendo”, pero Celis responde con amenazas: “Tengo grabaciones, tengo filmaciones, sabes todo lo que tengo” y hasta le habla de un supuesto video. “Me están queriendo dejar de lado, pero yo tengo herramientas, grabé todas las conversaciones que tuve con (Roberto) Sabbioni (funcionario municipal) y con Varisco, cada una de las conversaciones, cada uno de los arreglos que hicimos”.

En lo que respecta a la subsecretaria de Seguridad, Griselda Bordeira, la mencionan en más de una escucha. Una de ellas es una conversación telefónica entre Hugo Gemelli, el abogado de Celis, y el ex funcionario de Ambiente Sustentable del municipio, Marcelo Alvarez. Entre ambos hablan sobre una presunta gestión de Bordeira, ante las autoridades judiciales y policiales, para desligar a Varisco de Celis, cuando se produjo la detención de 21 personas por el hallazgo de 300 kilos de marihuana en una avioneta que aterrizó en la localidad de Colonia Avellaneda.

Otra de las escuchas fue registrada el 19 de agosto de 2016 y es una conversación entre “Tavi” Celis y Cristian Javier Silva, administrador de los fondos y bienes que se recaudaban en la Unidad Municipal 2. Celis le pregunta a Silva: “Che, la Bordeira te pagó, te pagó la cuota esa...”. Silva le responde lo siguiente: “No boludo, ayer me saltó con que no, que no tiene plata, que le ha ido mal”. Ante tal respuesta, Celis afirma con enojo: “Si vendió toda la mercadería, como no te va a pagar boludo”. Como Silva le vuelve a decir que Bordeira no respondía a sus demandas, la propuesta de Celis no se hace esperar: “Que consiga cheques oficiales del municipio” y luego le pregunta a Silva sobre el monto de la deuda. “Ehhhh... ocho cuotas de cien lucas”, responde el interlocutor. Al final, Celis vuelve a estallar: “Ochocientos mil pesos? Vos sos un enfermo hermano... a la gorda esa no le doy ni diez lucas”.