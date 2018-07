“Esto es una vergüenza internacional porque seguimos sin tener ninguna respuesta ni del presidente Mauricio Macri ni del ministro (de Defensa) Oscar Aguad”. Con el mate caliente en la mano para atenuar el frío que atenaza a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan que acampan en la Plaza de Mayo, Lucía, hermana del teniente de fragata Adrián Zunda Meoqui, le dijo a PáginaI12 que el gobierno les confirmó que se cayó la contratación de la empresa española que iba a ocuparse de la búsqueda del submarino y que “se cae también la recompensa” de 98 millones de pesos prevista para quien logre encontrar el buque. Por otro lado, Lucía Zunda Meoqui consideró “muy importante” lo que puedan decir hoy ante la Comisión Bicameral Investigadora del Congreso Juan Gabriel Viana y Humberto René Vilteb, los submarinistas del ARA San Juan que se bajaron en Ushuaia y que sobrevivieron a la odisea. “Estos chicos son clave para la investigación, si es que pueden romper el cerco que han tenido sobre ellos las autoridades de la Armada”, dijo la hermana del tripulante.

La entrevistada dijo que la reunión que tuvieron el viernes pasado con el ministro Aguad fue “un poco catárquica porque nosotros estábamos un poco nerviosos porque el funcionario no nos dijo nada en concreto” sobre la contratación de la empresa que se encargaría de seguir la búsqueda del ARA San Juan. Aguad les adelantó que estaba en duda la contratación de la empresa española Igeotex porque descubrieron que tenía “dos personerías jurídicas y eso la inhabilitaba”. Ayer volvieron a concurrir al Ministerio de Defensa, pero en este nuevo encuentro ni siquiera estuvo presente Aguad porque tenía “otros asuntos muy importantes que analizar”. Con la presencia del titular de la Armada, vicealmirante José Luis Villán, de la secretaria y el abogado del ministro, les confirmaron que “la licitación con la empresa española se cayó definitivamente y nos adelantaron que también se va a caer la recompensa” de 98 millones de pesos que se iba a entregar a quienes encontraran al submarino perdido.

El tema va a seguir siendo analizado en una nueva reunión que se hará mañana y donde se les daría información sobre “una nueva empresa”. La hermana del tripulante del ARA San Juan sostuvo que lo único que les dijeron es que van a tener “una respuesta concreta, pero igualmente les dijimos que hasta que ellos no firmen nosotros vamos a seguir sin confiar en su palabra, porque hasta ahora nunca nos dieron ninguna respuesta y en el caso de la empresa española, es una vergüenza que no se hayan dado cuenta antes que no se podía”.

En nombre los familiares que desde la semana pasada acampan en la Plaza de Mayo, frente a la Pirámide y de espaldas a la Casa de Gobierno, Lucía Zunda Meoqui recalcó que “lo que están haciendo con nuestros familiares y con nosotros, es una verdadera vergüenza a nivel nacional e internacional, frente a otras fuerzas armadas, porque nunca el presidente Macri ni el ministro Aguad nos han tratado como corresponde frente a un hecho tan grave como la desaparición de un submarino con 44 personas a bordo”.