Peaje que cierra deja gente desocupada

La decisión de Vialidad Nacional de finalizar la concesión vial a la empresa Cinco Vial en la Ruta Nacional 11, cerrando los peajes en Reconquista, Nelson, Videla y Florencia dejó a 120 trabajadores en la calle y se perdieron otros 200 puestos indirectos. "La insensibilidad del gobierno hipoteca los sueños de decenas de compañeros, y también de decenas de familias que no trabajaban directamente en el peaje", señaló Leandro Bond, secretario general del Sindicato Unico de Trabajadores de Concesiones Viales (Sutracovi). En el gremio también hay preocupación por la situación de los trabajadores de la Ruta Nacional 33 por el plan de reestructuración. Por tal motivo, dirigentes de Sutracovi se reunirán hoy con la nueva titular de Vialidad Nacional, Patricia Gutiérrez.

El pasado domingo, la Ruta Nacional 11 en el norte santafesino se quedó sin concesión vial al decidir Vialidad Nacional finalizar el contrato con la empresa Cinco Vial. La repartición había pedido el cese de actividades en abril, pero ante la resistencia del gremio decidieron prorrogarla hasta el 30 de junio. "Nosotros veníamos resistiendo desde agosto del año pasado, hasta el sábado que fue el último día", amplió Bond.

"La dejaron abandonada a la ruta, va a haber un accidente y nadie va a balizar".

La concesión en la Ruta 11 empleaba directamente a 120 trabajadores en las cuatro cabinas, y otras 200 de manera indirecta. Desde el gremio plantearon su preocupación por la falta de mantenimiento y controles. En ese sentido, precisaron que durante el fin de semana se produjeron varios accidentes y los afectados estuvieron varias horas aguardando que los socorrieran. "La dejaron abandonada, va a haber un accidente y nadie va a balizar. En esta época hay neblina, vamos a empezar a escuchar los accidentes, es una ruta que se inunda", advirtió el titular de Sutracovi.

Si bien el corredor es muy transitado, los funcionarios de Vialidad consideraron que no ponían otra concesión porque era inviable económicamente. "Nosotros le demostramos que no, pero es una voluntad política tomada, que es lo que dicen cuando no saben que decir", cuestionó Bond en diálogo con este diario. El gremio intentó gestionar con el gobierno provincial para que se hicieran cargo, pero no tuvieron respuestas. "Lamentablemente, los muertos de esa ruta los va a pagar Santa Fe", planteó el gremialista.

Desde el gremio consideraron que la reunión que tendrán hoy a las 11 con Gutiérrez, quien asumió en Vialidad Nacional reemplazando al nuevo ministro de Energía, Javier Iguacel, será clave para saber qué pasará con los 80 trabajadores de la Ruta 33 en las cabinas ubicadas en Pujato, Casilda y Venado Tuerto. En principio, estarían aseguradas las fuentes laborales, pero hay dudas sobre sus garantías como la antigüedad.

"Falta la firma de la adjudicación pero queremos saber cómo va a ser el traspaso que se tendría que haber dado el 1º de julio y se prorrogó un mes más, aunque no hay nada oficial. Necesitamos respuestas y certidumbres para nuestro sector y seguiremos insistiendo por recuperar los puestos perdidos en Ruta 11. Ojalá que se pueda revertir y esperemos que piensen en la gente", concluyó Bond.