La cadena del mal es el último disco de estudio de la baterista y multiinstrumentista Andrea Álvarez. En una entrevista en la 750, la exintegrante de Viuda e Hijas de Roque Enroll lamentó que éste sea un trabajo "de época". "Aunque lo empecé en otra época, yo la vi. Creo que todos la vemos venir", afirmó.

"No soy como la hermana del presidente, astróloga. Me pasa que veo lo obvio. El mundo rompiéndose con un estilo de vida que la mayoría del mundo elige en una fantasía que no se cuál es. No tiene otra salida que romperse, porque no va más", señaló.

"Quizás el pueblo argentino necesitaba una sobredosis de nafta vencida, hacer mierda todo para darse cuenta, aunque para mí no hace falta tanto. Es como ir al médico y decir que te duele una muela y te corten la cabeza", ironizó.

En el mismo sentido, Álvarez sostuvo que la inspiración de La cadena del mal vino de las cosas que le "desagradan".



"De lo lo que me da bronca", agregó. "No es algo lindo, si no haría canciones pop. Empecé a ser solista cuando necesité una voz que no estaba escuchando. Y me empezó a salir lo que quería escuchar, que en ese momento fueron cosas más de militancia feminista", cerró.