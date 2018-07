La tercera –elección consecutiva a la que se ha presentado– no solo ha sido la vencida para Andrés Manuel López Obrador: ha significado un triunfo demoledor que lo ha convertido en el presidente electo más votado de México, donde arrasó en 31 de sus 32 estados. “Será el primer líder social que ocupará la presidencia de México. Eso es López Obrador: un espléndido dirigente social. Hombre de instinto, terco, perceptivo, audaz, imaginativo, misteriosamente elocuente”, advierte el analista político Jesús Silva-Herzog, señalando la sincera pasión antielitista de “El Peje”, el modo en que no le ha temblado el dedo para apuntar el dedo al orden oligárquico, sin temer nombrarlo... “Durante gran parte de su carrera, López Obrador se ha enfocado en dos temas principales: pobreza y corrupción, flagelos nacionales que él considera inseparables”, anota un artículo del New York Times. Según ciertos seguidores, AMLO va además por la paridad de género, y citan como señal indiscutible la composición de su venidero gabinete, que -de no haber cambios hasta que asuma el cargo presidencial el próximo 1º de diciembre- estará integrado equitativamente por hombres y mujeres, como antaño sucediese con su equipo como jefe de Gobierno de Ciudad de México.

“Buscaremos un Estado más igualitario, inclusivo, diverso y garante de los derechos de toda la ciudadanía; un gobierno que velará por una perspectiva de género transversal en todas las políticas económicas, sociales y culturales”, ha destacado AMLO. Quien, todo hay que decirlo, al ser interrogado acerca de tópicos como la interrupción voluntaria del embarazo o el matrimonio igualitario, se ha limitado a plantear que son temas que se resolverán por consulta ciudadana. Más contundente ha sido al enlistar prioridades como: promover la participación plena de las mujeres en todos los niveles de gobierno; mejorar su acceso a la justicia y a programas de educación sexual integral; generar espacios permanentes de capacitación en igualdad de género; promover oportunidades de empleo; romper dinámicas discriminatorias en el espacio laboral…

Desafíos no le faltan. En México, mueren más de 7 mujeres al día víctimas de la violencia machista; según la ONU, solo el 10 por ciento de los casos recibe sentencia condenatoria. La participación económica femenina es del 43 por ciento; dedican el triple de tiempo que los hombres a las tareas domésticas; la brecha salarial es de hasta el 30 por ciento; 27 de cada 100 han experimentado violencia de tipo sexual o discriminatoria por razones de género o por embarazo en el ámbito laboral…

Apenas algunos de los retos con los que lidiará junto a un equipo de mujeres y hombres “caracterizados en su conjunto por su independencia de criterio, su alto nivel de preparación, por su experiencia y, sobre todo, por su inobjetable honestidad”, en palabras del electo varón. A modo de sucinto recuento, Las12 repara en quiénes son las mujeres del “gabinete que hará historia”, elegidas por AMLO para que ocupen los más altos cargos…

Como eventual titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero: autodefinida mujer de izquierda, fue la primera notaria de México. Abogada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ocupó durante más de 2 décadas el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia, y se la ha tildado como una de las personas más progresistas en tamaño rol. Como tal, no ha tenido pruritos en cuestionar la falta de mujeres en espacios de poder. “Me respaldan 21 años de emitir sentencias en un mismo sentido: debido proceso y garantías”, asegura quien busca regresar al Estado de Derecho, volver a los cauces de la legalidad, garantizar la universalidad de derechos humanos. Busca, además, despenalizar la marihuana y todas sus formas de producción y uso.

En Economía, Graciela Márquez Colín: licenciada en Economía, académica con un doctorado en Historia Económica en Harvard. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y es autora de artículos sobre política comercial, industrialización, desigualdad y desarrollo económico. La responsabilidad fiscal, la inversión en infraestructura y los proyectos público privados son los 3 ejes rectores de la Coalición Juntos Haremos Historia, ha dicho. Se propone incrementar y diversificar las exportaciones e impulsar la creación de nuevas empresas.

En Energía, Norma Rocío Nahle García: ingeniera petroquímica que actualmente es diputada por Veracruz, coordinadora de la bancada de Morena. Se ha desempeñado en diversos cargos en Petróleos Mexicanos. Además, es integrante del Comité Nacional de Estudios de la Energía. Defenderá la soberanía energética y la transición hacia energías limpias y renovables.

En Desarrollo Social, María Luisa Albores González: ingeniera agrónoma por la Universidad Autónoma de Chapingo, que cuenta con más de 10 años de trabajo en una organización indígena de la Sierra de Puebla enfocada en la producción orgánica, ecoturismo y educación. Apuesta al desarrollo productivo de las economías comunitarias, cambio de paradigma en la política social del país.

En la Secretaría de la Función Pública: Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de California. Es directora del Laboratorio Anticorrupción de la UNAM y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Quiere combatir la corrupción con participación ciudadana, profesionalización y aplicación de la transparencia.

En Cultura, Alejandra Frausto Guerrero: egresada de Derecho de la UNAM, especialista en la promoción de la cultura popular y la transformación del espacio público, en miras de mayor integración entre la ciudadanía y los procesos creativos.

En Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde: licenciada en Derecho por la UNAM; cuenta con una maestría en la Universidad de Berkeley y fue diputada de 2012 a 2015. Tiene 30 años, y busca recuperar el salario para los trabajadores e impulsar empleo digno para jóvenes y mujeres.

En Medio Ambiente y Recursos Naturales, Josefa González Blanco Ortiz Mena: egresada de Derecho por la Universidad Anáhuac; tiene maestría en Arte Transformativo y ha promovido acciones de conservación en Chiapas. Ha apoyado la reinserción de especies en peligro de extinción en diversas zonas del país; por caso, de las guacamayas rojas.