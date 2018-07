“¿Quién dijo que los juguetes son de nene o nena? Si vamos a vivir juntes, juntes hay que jugar”, así empieza una de las canciones del nuevo disco de Canticuénticos, la primera banda infantil en incluir lenguaje inclusivo y en hacer referencia a la igualdad de género en sus letras. El fenómeno del grupo santafesino, que está lanzando su cuarto álbum “¿Por qué, por qué?”, se basa además que en melodías gancheras, en canciones que hablan de los miedos, la solidaridad, el compañerismo, el amor entre padres e hijos, entre otros temas más profundos y reflexivos que los que suelen escucharse en las típicas canciones infantiles. Ahora también se animaron a incorporar la e en la canción “Juntes hay que jugar” y en “¿Qué ve le bebé?”. Ruth Hillar, una de las integrantes del grupo y compositora de los temas, explica cómo surgió la incorporación de la e: “Hace dos años me puse a componer una canción con el objetivo de ayudar a deconstruir los estereotipos que les adultes, muchas veces sin querer, transmitimos a nuestres niñes. Para este momento, mis tres hijas adolescentes ya empezaban a hablar con lenguaje inclusivo y en casa sonaba la palabra ‘amigues’ con mucha frecuencia. Me pareció que una canción que ayudara a pensar la diversidad de géneros y a la vez visibilizar este intento de lenguaje inclusivo, podría acompañar un movimiento que en la sociedad va creciendo día a día”.

El título del cuarto álbum remite a las preguntas que suelen hacerse en la primera infancia, pero también a un cuestionamiento sobre la vida cotidiana y las preocupaciones de la maternidad. “En ‘¿Por qué, por qué?’ nos animamos a hablar en jeringoso al ritmo de una chacarera, pero también hay una vidala que busca ayudar, a nenas y nenes víctimas de abuso, a romper los pactos de silencio”, afirma Ruth. Se refiere a la canción “Hay secretos” que dice: “Hay secretos tan pesados que no dejan respirar. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. Acá estoy, quiero ayudarte. Sé que decís la verdad. Ya no habrá que andar con miedo porque te voy a cuidar”.

Además de Ruth, conforman Canticuénticos Daniela Ranallo, Laura Ibáñez, Daniel Bianchi, Gonzalo Carmelé, Nahuel Ramayo y Sebastián Cúneo. Antes de ¿Por qué, por qué?, editaron Canticuénticos embrujados (2009), Nada en su lugar (2013) y Algo que decirte (2015). La canción “Quiero” hace referencia al compañerismo y la importancia de compartir: “Quiero pedir que no sea sólo para mí, sólo lo disfrutaré de verdad si lo puedo compartir”. En “Noni” apelan a la emoción sin golpes bajos: “Agrando un poco el susto para que me abraces más”.

La banda logró además construir un leitmotiv en torno a la temática de los monstruos, que tanto atrae a niñxs de todas las edades. Primero fue “La Cumbia del Monstruo”, después “Viene para acá”, las dos deconstruyen al personaje para despojarlo de las implicancias de terror y hacerlo bailable y amigable para el público infantil. En el nuevo disco aparece la canción “La murga del monstruo”, con la letra: “Tiene un gran problema, por más que lleve disfraz, la gente lo reconoce cuando se pone a bailar”.

Ruth entiende que la música debe comprometerse con su tiempo: “Sin llegar a ser un panfleto, las canciones tienen que dar cuenta de las problemáticas por las que atraviesan las sociedades. Desde que empezamos con este proyecto, aclaramos muchas veces que nuestra propuesta no busca ‘entretener’, ni hacer pasar el tiempo. Creemos que podemos soñar sociedades más justas y solidarias y hablarle de estos sueños y deseos a la infancia a través de las canciones. El arte y la literatura tienen la posibilidad de conmover e interpelar profundamente a chicos y grandes. Y es nuestra responsabilidad, al generar contenidos, pensar qué aporte estamos haciendo para intentar que el mundo sea un poco mejor”.

A partir del 14 de julio en el ND/Teatro, Paraguay 918, CABA. De jueves a domingo a las 15, durante las vacaciones de invierno. Entradas por Plateanet.