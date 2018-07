Guido Pella dio la primera gran sorpresa en Wimbledon, al eliminar al croata Marin Cilic, en lo que fue la victoria más importante de su carrera.

Probablemente nadie podía imaginar un desenlace similar, salvo el zurdo de Bahía Blanca, quien salió a la cancha 1 perdiendo dos sets a cero frente al finalista de la pasada edición, pero remontó para ganar por 3-6, 1-6, 6-4, 7-6 (7-3) y 7-5.

"Para mí es la mejor victoria de mi carrera por la situación", reconoció Pella luego de las tres horas y trece minutos que duró el encuentro. "Ganar en Wimbledon frente a Cilic, que era claro favorito, además de la manera en la que venía jugando, creo que hace que sea la mejor. Venía buscando desde hace años un partido así", aseguró el argentino. "Hice méritos para conseguirlo, pero por situaciones diferentes no pude. Hacerlo en Wimbledon era algo que no habría pensado nunca en mi vida", resaltó el tenista de 28 años.

El miércoles a la tarde, Cilic dominaba 6-3, 6-1 y 3-2, cuando la lluvia obligó a interrumpir el partido. Casi una hora más tarde, los tenistas regresaron al césped para disputar dos juegos más, que cayeron del lado de Pella, antes de que la falta de luz impidiese seguir jugando. "No encontraba ninguna forma de devolverle el saque. Me hizo muchos aces en los dos primeros sets", indicó Pella sobre el desempeño del croata con su servicio que terminó con 27 saques directos. "Yo estaba muy retrasado en la cancha y no encontraba la forma de ser más agresivo e intentar neutralizar sus tiros."

"Me costó dormir. Pasé toda la noche sabiendo que tenía el saque y la chance de ganar un set. Si eso ocurría, el partido se abriría de nuevo, así que entré con bastantes nervios, pero me empecé a sentir muy bien y eso fue lo más importante", dijo el jugador nacido en Bahía Blanca. Cilic no pudo rescatar el break en el tercer set y vio cómo Pella fue creciendo a medida que se retomó el encuentro. Si bien el argentino cerró 6-4 la tercera manga, en la cuarta resistió en el terreno donde mejor se desenvuelve Cilic: el tie-break (7-3).

En el quinto y definitivo set, Pella dejó escapar tres puntos de partido. Los dos primeros los salvó Cilic de manera inapelable con su servicio (5-4, 15-40). El tercero fue un error del bahiense (5-6, 30-40). Pero en el cuarto match point, Pella cerró la victoria de su vida, que lo envía a la tercera ronda de Wimbledon.

"Cuando terminé no lo podía creer. Pero venía preparado para hacer algo así. Hice un buen trabajo este mes y he tenido recompensa", finalizó Pella, que en la tercera ronda tendrá un duelo en teoría más sencillo cuando se mida con el estadounidense Mackenzie McDonald, un jugador de 23 años, ubicado en el puesto 103 del ranking.

* Del Potro también pasó. Más tarde, Juan Martín Del Potro resolvió con éxito su pase a la tercera ronda por 6-4, 6-1 y 6-2. Si bien en la previa había advertido del peligro de medirse tan pronto con un especialista sobre césped como Feliciano López, el tandilense dio una muestra de su buen momento, en una hora y 34 minutos.

Del Potro despejó rápido las dudas. Apenas tardó tres juegos en desmontar una de las principales armas del español. Con 1-1 y 30-40, tomó la única oportunidad de break de que dispuso en todo el primer set. Y un ciento por ciento de puntos ganados con el primer servicio (13/13) se encargaron de administrar la ventaja.

"Creo que jugué un partido bueno. Tenía que jugar de esta manera sin cometer errores cuando no tocaba", explicó el semifinalista de 2013. Tal y como hizo en su estreno frente al alemán Peter Gojowczyk, la Torre aceleró en el momento indicado y supo manejar los tiempos del partido.

Durante todo el encuentro mantuvo con autoridad su servicio, que le permitió ganar 31 de los 32 puntos jugados su primer saque. "Cada vez que sacaba, ganaba los puntos rápidos y eso me dio confianza, sumado a que en cada set le rompí el servicio pronto", explicó el campeón del US Open 2009.

"Feliciano era de esos jugadores que en pasto es muy peligroso. Jugué mejor de lo que esperaba", reconoció el tandilense, que mañana enfrentará al francés Benoit Paire, vencedor del canadiense Denis Shapovalov por 0-6, 6-2, 6-4 y 7-6 (7-3).

* Las caras de la derrota. Distinta fortuna corrieron Diego Schwartzman y Horacio Zeballos, que poco pudieron hacer para evitar la eliminación. El Peque, preclasificado 14, cayó ante el checo Jiri Vesely, que se impuso por 6-3, 6-4 y 7-6 (7-3) en un choque que se extendió por dos horas y 13 minutos.

Más duro aún fue el partido de Zeballos, que cayó por 6-1, 6-2 y 6-3 ante el serbio Novak Djokovic en una hora y media de juego. El marplatense no pudo hacer nada ante el rendimiento envidiable del ex número uno: 15 aces, 31 tiros ganadores y sólo cuatro errores no forzados, con seis quiebres concretados de 13 oportunidades generadas.