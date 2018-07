Cómo será la urbanización

La media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación a la Ley de Integración Urbana y Expropiación de Tierras en asentamientos precarios desató ayer una polémica entre el secretario de Hábitat provincial, Diego Leone, y el concejal de Cambiemos, Carlos Cardozo. "Si bien es una ley necesaria, y nosotros no nos oponemos al proyecto porque lo estamos haciendo, no hay que generar falsas expectativas en la gente que vive en los asentamientos", dijo Leone. "Quizás un funcionario que anoche durmió calentito en su casa no lo entienda, pero a la familia que está en barrio Las Flores, Ludueña, Empalme Graneros, le resultó un primer paso a sus derechos", señaló Cardozo.

Diputados aprobó el proyecto impulsado por los movimientos sociales para la regularización dominial de 4 mil asentamientos precarios en el país. Además, la iniciativa suspende los desalojos durante cuatro años, al tiempo que permite que los entes de servicios públicos puedan realizar obras, colocar medidores y ofrecer sus prestaciones en las villas.

"Es una ley que va a promover el desarrollo, pero nosotros no vemos que esté contemplado cómo va a ser el proceso de urbanización en un esquema general en el cual hay reducción de obras. El gobierno nacional no tiene como política de estado regularizar asentamientos", cuestionó Leone.

Según el funcionario, en Rosario hay dos proyectos en los que trabajan con el municipio, Deliot y Villa Moreno, y uno es con financiamiento externo. "El de Ciudad Universitaria fue un proyecto presentado por nosotros, presupuestariamente tuvo el año pasado 100 millones, y el gobierno nacional definió no trabajar sobre el proyecto. En Rosario hay 130 asentamientos precarios, y si bien uno tiene que destacar que se está trabajando, la realidad es que es insignificante el número", precisó.

El titular de Hábitat destacó que en el marco del Plan Abre, están trabajando en Sorrento y Cullen, Polledo, La Palmera, entre otros. "Son todos proyectos solventados con fondos propios", afirmó Leone, para luego sostener que "a la hora de invertir fondos hay que pensar primero en adquirir el suelo, que es la parte más barata. La segunda parte son las obras de infraestructura, hay que llevar servicios, y la otra parte que hay que contemplar es que algunos casos hay que construir viviendas".

Según Leone, no es un dato menor que el proyecto viene desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, mientras que las secretarías de Vivienda y de Infraestructura Urbana del Ministerio del Interior "no tienen un rol activo sobre este proyecto, lo que nos lleva a pensar que se trata de un primer paso pero no está pensada la obra propiamente dicha". El concejal Cardozo cruzó a Leone. "Me extrañan sus declaraciones, estamos trabajando juntos en un montón de lugares de Santa Fe. Hay innumerables intervenciones de hábitat en la provincia", dijo el edil a LT8.

"No bajen la expectativa cuando un montón de fuerzas políticas aprobó esta ley. Me parece irresponsable y poco serio que el gobierno de la provincia, a través del secretario de Hábitat, en lugar de dar esperanzas a la gente que peor lo está pasando, salga a tirar mala onda", agregó Cardozo.

Por su parte, Ignacio Rico, dirigente del Movimiento Evita y la Ctep, dos de las organizaciones que redactaron el proyecto aprobado en Diputados, señaló: "Tener la seguridad que nadie va a echar a nadie del hogar que construiste con tanto esfuerzo, tener la tenencia del pedacito de tierra donde está tu casa, es el paso obligado para que en un futuro puedas abrir la canilla y tengas agua potable, o que tu cuadra no se inunde porque el municipio no hace obras porque dice que son tierras privadas".

"Esto lo conseguimos en la calle, el único lugar en donde ningún neoliberal nos va a ganar, y por eso decimos que este proyecto, la forma en la que fue concebido, con discusiones en mesas barriales y movilizaciones a lo ancho y lo largo del país, es un umbral para futuras conquistas", agregó Rico.