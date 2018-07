Casi 60 estudiantes de la Universidad Nacional del Sur (UNS) de Bahía Blanca denunciaron que un médico psiquiatra las acosó sexualmente durante los exámenes psicofísicos obligatorios para ingresar a la casa de estudios.

En 2013, el psiquiatra Fernando Lo Verde fue denunciado por 58 estudiantes, que lo acusaron de haberlas manoseado y de hacerles preguntas inapropiadas o con doble sentido. A partir de eso, Lo Verde fue suspendido de manera provisoria del departamento de Sanidad de la UNS, donde estaba a cargo de los estudios psicofísicos obligatorios para aspirantes de la carrera de magisterio. En aquel momento, Lo Verde solicitó licencias médicas que ahora agotó, por lo que se encuentra en condiciones de volver al trabajo. Ante esta posibilidad, los alumnos hicieron públicos los abusos y presentaron una nota al Consejo de Enseñanza Media y Superior.

“A mis compañeras les preguntaba la frecuencia con que tenían relaciones, si eran activas o pasivas en la cama, y cosas así”, le dijo una de las denunciantes al diario bahiense La Nueva Provincia. Otra chica contó que “a una compañera le dijo que su apellido era italiano y que las italianas tenían pechos grandes. Esa chica estaba muy afectada porque todavía no se había iniciado sexualmente”. Además, tocó de forma inapropiada a otra alumna. “Le hizo levantar la remera, le tocó la panza y le dijo que no, que no estaba tan gordita”, relató una denunciante.

Agustín D’Alessandro, titular de Bienestar Estudiantil de la UNS, explicó que el escándalo se dio a conocer recién ahora porque el psiquiatra debía reincorporarse a la institución después de su licencia. “Hay un sector no docente que lo defiende y el propio director de Sanidad firmó para que se reincorpore”, denunció D’Alessandro. Además, afirmó que cuenta con el apoyo del Rector y que “hay que ponerse en el lugar de las chicas, porque la mayoría hoy son alumnas y se lo van a tener que cruzar”.