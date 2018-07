Sin apenas descanso emocional y físico tras la victoria más grande de su carrera, Guido Pella se presentó ayer en la Pista 18 de Wimbledon para tratar de seguir alimentando su sueño sobre el verde inglés, pero el estadounidense Mackenzie McDonald puso punto y final a su aventura tras imponerse por 6-4, 6-4 y 7-6 (6) en dos horas. Mañana a las 7.30 (hora de Argentina) Juan Martín Del Potro (4 del ranking) buscará su pasaje a los octavos de final ante el francés Benolt Paire (47), con quien tiene un historial negativo en un solo encuentro.

Pella había superado al finalista de la pasada edición Marin Cilic, después de remontar un partido que perdía dos sets a cero y que se disputó en dos días. La épica acompañó su mejor actuación sobre el césped británico, ya que hasta este curso no había podido ganar un partido en el All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Sólo un día más tarde de la proeza ante el número cinco del ranking, Pella no pudo mantener su dinámica positiva en el tercer Grand Slam del año. Si bien era un reto tumbar al croata, aún más lo era confirmar su paso al frente en Londres sin apenas tiempo de digerirlo.

Sin antecedentes frente al americano número 103 del mundo, el de Bahía Blanca no supo encontrar fisuras en el saque del rival. McDonald salvó las dos opciones de break que concedió en el encuentro y aseguró un 80 por ciento de sus puntos con el primer servicio.

En este escenario, todo se complicó para el argentino. En el séptimo juego del encuentro vio cómo el estadounidense quebraba su servicio por primera vez para adelantarse 4-3. Jugando agresivo, con un balance de ocho winners y ocho no errores no forzados, en 31 minutos se aseguró el primer set (6-4).

Fue prácticamente el mismo guión que siguió en el segundo parcial. Esta vez fue el tercer juego, el que sirvió a McDonald para abrir brecha en el marcador (2-1). Una vez más, el quiebre fue suficiente para asegurarse también el set (6-4). Y eso que Pella trató de impedirlo tras siete minutos de insistencia en el sexto juego. Pero parecía imposible hacer dudar al jugador nacido en Piedmont, en California, hace 23 años.

Ni siquiera elevar su porcentaje con el primer servicio sirvió a Pella. Ganó 26 de 28 puntos con su primer saque en el tercer set, pero el californiano resistió. La dictadura de los servicios desembocó en el tie-break. Y tras una sucesión de alternativas en el marcador, la balanza se decantó del americano por 8-6.

McDonald juega su primer cuadro final en Wimbledon en esta edición y sólo contaba con una victoria en Grand Slam en su carrera. Fue este mismo curso en el Abierto de Australia ante el sueco Elias Ymer.

Ahora buscará los cuartos de final frente al ganador del partido que mide al canadiense Milos Raonic y al austriaco Dennis Novak.

En otros resultados de la jornada, el suizo Roger Federer superó por 6-3, 7-5 y 6-2 alemán Jan Lennard Struff y se metió en los octavos de final. Su próximo rival será el francés Adrian Mannarino, que se impuso en un maratónico partido al ruso Daniil Medvedev por 6-4, 6-3, 4-6, 5-7 y 6-3. También avanzó el sudafricano Kevin Anderson, tras su triunfo por 6-3, 7-5 y 7-5 frente al alemán Philipp Kohlschreiber. Su rival será el francés Gael Monfils, que superó por 5-7, 6-4, 6-4 y 6-2 al estadounidense Sam Querrey.

Otro favorito que ganó ayer fue el alemán Alexander Zverev, aunque su triunfo ante el estadounidense Taylor Fritz por 6-4, 5-7, 6-7 (0), 6-1 y 6-2 le sirvió para clasificarse a la tercera ronda.