Defensa y Justicia buscará recuperarse de la derrota que sufrió la jornada pasada ante Central Córdoba cuando se mida desde las 19 ante Riestra, que llega fortalecido luego de la victoria que cosechó ante Atlético Tucumán la fecha anterior. El encuentro tendrá el arbitraje de Fernando Espinoza y será televisado por ESPN Premium.

Para ambos conjuntos, el partido será muy importante para lo que viene. Es que Defensa y Justicia se encuentra fuera de la zona de clasificación en el Grupo A, pero una victoria lo encumbrará cerca de los primeros lugares. Del otro lado, Riestra, con seis unidades, podrá colocarse como único líder de la zona B si logra una nueva victoria.

Por el lado de Defensa, el entrenador Mariano Soso no confirmó la alineación, pero deberá reemplazar al suspendido Rafael Delgado. Tampoco Gustavo Benítez, DT de Riestra, anunció los 11 con los que arrancará el encuentro.











