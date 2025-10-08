La gimnasta estadounidense Simon Biles, quien ganó 11 medallas olímpicas (siete doradas), es una referente de la salud mental a nivel mundial y brindó una charla motivacional en Buenos Aires. "Hoy en día no me gusta entrenar, odio entrenar. Me parece que la salud física debe coincidir con la mental, por eso fue el éxito en París 2024 (consiguió cuatro medallas). Ambas estaban al mismo nivel", dijo Biles en la sede del gobierno porteño, en Parque Patricios.

Biles, quien se retiró de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 para cuidar su bienestar psicologico, comentó: "Todavía voy a terapia una vez por semana, es parte de mi rutina. Soy fuerte y estoy recibiendo la ayuda que me merezco".

Además, la superestrella de 28 años se refirió acerca de su participación en los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028: "Voy a estar. La cuestión es que no sé si para saltar sobre la colchoneta o en la tribuna... Pero definitivamente voy a ir y ser parte de ese movimiento".

Por otro lado, la nacida en Columbus, Ohio, recordó: "Al principio, cuando estaba en el escenario mundial y me estaba convirtiendo en una modelo, sentía que debía ser perfecta. Elegí hacer un cambio, dejar de ser un ejemplo y pasar a ser una persona lo más normal posible. La gente podra ver que soy un humano y no una maquina de ganar oros".

Biles detalló finalmente que está asombrada por la carne y el vino argentino que probó en un restaurante porteño, y narró cómo es su relación con Jonathan Owens, su pareja y exjugador de la NFL en los Osos de Chicago. "No soy una esposa celosa. Viajo muchísimo, me gusta estar activa. Si estoy en casa estoy limpiando, lavo los platos, saco a pasear el perro. Soy como ustedes, soy humana", remarcó.

La deportista, quien tuvo una madre adicta a las drogas, nunca conoció a sus padres y se crió con sus abuelos luego de transitar un hogar de tránsito, protagonizará este jueves una clínica de gimnasia artística para niños y niñas.



