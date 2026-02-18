Omitir para ir al contenido principal
La sesión será este jueves en Diputados

Esclavitud laboral: con ayuda de los aliados, el Gobierno logró el dictamen

El proyecto oficial de reforma laboral reunió 44 firmas. El PRO, la UCR y los gobernadores dialoguistas acompañaron. Se eliminó el artículo sobre las licencias por enfermedad.

Eva Moreira
Por Eva Moreira
NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES FEBRERO 18: Plenario en Diputados para emitir dictamen de reforma laboral - Comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto
Cruces y tensiones en comisión; el artículo 44 quedó afuera. (Noticias Argentinas)

