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El arquero se perderá todo lo que resta del año
Boca confirmó que Marchesín se rompió los ligamentos de la rodilla
El guardavallas será operado en los próximos días. Habrá que ver si el club busca un reemplazo o se arregla con Brey y Javier García.
15 de abril de 2026 - 16:05
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Agustín Marchesin
El arquero xeneize se rompió los ligamentos y deberá ser operado.
(ALEJANDRO PAGNI, AFP -/AFP)
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