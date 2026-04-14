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Según el Indec, la canasta de pobreza subió 2,6% en marzo.

Casi un millón y medio para no ser pobre

La canasta básica total para una familia de cuatro integrantes superó en marzo los 1.434.464 pesos en el Gran Buenos Aires, mientras que la canasta alimentaria se ubicó en 658.010 pesos.

En marzo, las canastas se movieron por debajo de la inflación. (garcia medina)

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