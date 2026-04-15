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Hezbolá rechaza ese acercamiento y atacó a Israel cuando empezaba la reunión
Israel y el Líbano acordaron retomar el diálogo tras un encuentro positivo en Washington
Los embajadores de Israel y el Líbano en EE.UU. participaron de la cumbre. El presidente Donald Trump dijo que podría haber una segunda ronda de negociaciones con Irán en dos días.
Por
Guido Vassallo
15 de abril de 2026 - 0:26
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Se celebraron conversaciones de paz entre Israel y Líbano en el Departamento de Estado de EE. UU.
Conversaciones de paz entre Israel y Líbano en la sede del Departamento de Estado de EE. UU..
(ANDREW HARNIK/Getty Images via AFP)
Temas en esta nota:
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Irán
Donald Trump
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