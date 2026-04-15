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PortadaRadio 750

Con la mira puesta en recuperar la intendencia en 2027

Zárate: Leandro Matilla asumió un nuevo mandato en el PJ local

Tras ser reelecto en las elecciones partidarias, el concejal apuntó contra el intendente Marcelo Matzkin: “Es un ciclo que está terminado demasiado pronto”, sentenció.

PJ Zárate (Prensa -)

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