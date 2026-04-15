Fuerte tormenta en el AMBA: calles anegadas, cortes de luz y demoras en los accesos

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En algunas zonas, las lluvias que cayeron superaron el promedio de todo el mes de abril. Qué pasará en las próximas horas.
15 de abril de 2026 - 11:26
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